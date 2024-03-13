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В Берліні згоріло тимчасове житло для українських біженців

13 березня 2024, 14:28
В Берліні згоріло тимчасове житло для українських біженців
Carsten Koall/dpa/picture alliance
В столиці Німеччини згоріло тимчасове житло, де проживали більше 300 українських біженців.

Про це повідомляє німецька державна радіостанція та телеканал DW, посилаючись на представника місцевого агентства у справах біженців.

Пожежа в центрі для біженців, розташованому на території колишнього аеропорту Тегель у Берліні, знищила конструкцію площею 1000 квадратних метрів. 

Там мешкали 301 українських біженеців. 

Місцева влада заявляє, що жертв немає і каже, що згоріла конструкція розрахована на 380 осіб, але всі мешканці були евакуювані. 

Поліція Берліну заявила про кількох людей з підозрою на отруєння димом. 

Крім того, було евакуйовано людей з чотирьох тимчасових приміщень для біженців, розташованих поруч. 

За даними пожежників, вогонь не поширився на інші споруди. Мешканців згорілого прихистку забезпечать інше житло.

 
НімеччинапожежаБерлінцентр біженців

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