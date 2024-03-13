В Берліні згоріло тимчасове житло для українських біженців
Про це повідомляє німецька державна радіостанція та телеканал DW, посилаючись на представника місцевого агентства у справах біженців.
Пожежа в центрі для біженців, розташованому на території колишнього аеропорту Тегель у Берліні, знищила конструкцію площею 1000 квадратних метрів.
Там мешкали 301 українських біженеців.
Місцева влада заявляє, що жертв немає і каже, що згоріла конструкція розрахована на 380 осіб, але всі мешканці були евакуювані.
Поліція Берліну заявила про кількох людей з підозрою на отруєння димом.
Крім того, було евакуйовано людей з чотирьох тимчасових приміщень для біженців, розташованих поруч.
За даними пожежників, вогонь не поширився на інші споруди. Мешканців згорілого прихистку забезпечать інше житло.