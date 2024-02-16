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В Білому дім розповіли, якими мають бути гарантії безпеки для України

16 лютого 2024, 14:23
В Білому дім розповіли, якими мають бути гарантії безпеки для України
Фото: DW
Представник Білого дому Джон Кірбі сказав, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, адже її народ боятиметься агресії з боку росії навіть після закінчення війни.

Про це він розказав для польського видання Interia.

Саме тому усе має бути влаштовано так, щоб в довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від росії.

"До кінця цього військового конфлікту не можна думати про членство України в НАТО", - сказав Кірбі. 

Він вірить, що в майбутньому Україна буде в НАТО. 

"Ще багато треба зробити. Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки слід надати Україні в межах оборонного партнерства", - вважає Кірбі.

Представник Білого дому висловив думку, що Україна матиме довгий кордон з рф, незалежно від термінів і підсумків сьогоднішньої війни.

"Українці мають право цього побоюватися. Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще наявної загрози з боку росії", - сказав Кірбі. 

Він зауважив, що Україна має працювати над реформами для вступу до НАТО і у Києві про це знають.

 
білий дімгарантії безпеки

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