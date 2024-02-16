Представник Білого дому Джон Кірбі сказав, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, адже її народ боятиметься агресії з боку росії навіть після закінчення війни.

Про це він розказав для польського видання Interia.

Саме тому усе має бути влаштовано так, щоб в довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від росії.

"До кінця цього військового конфлікту не можна думати про членство України в НАТО", - сказав Кірбі.

Він вірить, що в майбутньому Україна буде в НАТО.

"Ще багато треба зробити. Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки слід надати Україні в межах оборонного партнерства", - вважає Кірбі.

Представник Білого дому висловив думку, що Україна матиме довгий кордон з рф, незалежно від термінів і підсумків сьогоднішньої війни.

"Українці мають право цього побоюватися. Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще наявної загрози з боку росії", - сказав Кірбі.

Він зауважив, що Україна має працювати над реформами для вступу до НАТО і у Києві про це знають.