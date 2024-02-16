В Білому дім розповіли, якими мають бути гарантії безпеки для України
Про це він розказав для польського видання Interia.
Саме тому усе має бути влаштовано так, щоб в довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від росії.
"До кінця цього військового конфлікту не можна думати про членство України в НАТО", - сказав Кірбі.
Він вірить, що в майбутньому Україна буде в НАТО.
"Ще багато треба зробити. Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки слід надати Україні в межах оборонного партнерства", - вважає Кірбі.
Представник Білого дому висловив думку, що Україна матиме довгий кордон з рф, незалежно від термінів і підсумків сьогоднішньої війни.
"Українці мають право цього побоюватися. Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще наявної загрози з боку росії", - сказав Кірбі.
Він зауважив, що Україна має працювати над реформами для вступу до НАТО і у Києві про це знають.