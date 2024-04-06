В білорусі відправлятимуть СМС-повістки

Сьогодні президент бр Олександр лукашенко підписав закон про СМС-повістки.

Самопроголошений президент підписав Закон "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки", який, дозволяє сповіщати громадян про явку до військкомату чи призов на військову службу за допомогою СМС.

Про це повідомляє білоруський інтернет-портал Зеркало.

Також закон включає багато важливих змін щодо військової служби і мобілізації в білорусі.

В нових поправках мова йде про те, що ставити на військовий облік молодих людей почнуть не з 16, а з 17 років, а викликати громадян до військкомату, і при мобілізації, можна буде не лише паперовою повісткою, але й за допомогою СМС-повідомлення. Паперові ж повістки можуть вручити призовнику не лише вдома, а будь-де.

Закон посилює відповідальність за ухилення від заходів щодо призову на службу в армії та за неявку до військкомату: за це можна буде отримати не два, а три роки позбавлення волі. Штрафи зростуть у кілька разів.

У військкомів буде право обмежувати виїзд з країни громадян, які порушують обов'язки з військового обліку та ухиляються від заходів призову на військову службу.

Відтепер це стосується ухилянтів не лише від строкової служби і служби в резерві, а й тих, хто ухиляється, наприклад, від військових та спеціальних зборів.

Також на військову службу за контрактом можна буде набирати людей будь-якого віку, людей, які перебувають під слідством, із непогашеною судимістю, ув'язнених із колоній — таке рішення зможе ухвалити Лукашенко, якщо це знадобиться для забезпечення інтересів оборони та національної безпеки.

Перелік інших змін дуже великий - підвищується вік перебування у запасі для військовозобов'язаних жінок-рядових, змінюється перелік громадян, які мають право на відстрочку під час мобілізації, при військкоматах створюватимуться загони посилення тощо.

Нові положення закону набудуть чинності вже від завтра.