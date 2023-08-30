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ПОЛІТИКА

В білорусі загострюється конфлікт між "вагнерівцями" та правоохоронцями – ЦНС

30 серпня 2023, 18:43
В білорусі загострюється конфлікт між
Силовики режиму лукашенка відмовляються працювати з колишніми в'язнями і злочинцями.

У білорусі посилюється конфлікт між інструкторами з ПВК "Вагнер" та представниками МВС на полігоні Воловщина.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У відомстві розповіли, що основною причиною конфлікту є тюремне минуле найманців ПВК. Силовики режиму лукашенка відмовляються працювати з колишніми в'язнями і злочинцями

"А кривавий підхід до виконання завдань якому навчають білорусів, лякає навіть "псів режиму", – кажуть у ЦНС.

У Центрі Нацспротиву зауважили, що вже близько 50 інструкторів-терористів покинуло рб. Основною умовою вибуття є підписання контракту з МО рф та продовження участі у війні з Україною. Крім того, за останні три тижні понад 1500 найманців відбули в Африку, де рф також намагається розширити свій вплив.  

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що після падіння у Тверській області росії літака Embraer-135, пасажирами якого були ватажки ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин і Дмітрій Уткін, найманці формують колони для виїзду з білоруських таборів у напрямку росії.


вагнерцнсБілорусь

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