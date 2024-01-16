В Болгарії повідомили про обсяги виробництва зброї для України

Планується запустити додаткові виробничі потужності для виробництва боєприпасів “натівського” калібру.

ВПК Болгарії активно працює на військову допомогу для України. Також планується запустити додаткові виробничі потужності для виробництва боєприпасів “натівського” калібру.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв в інтерв'ю “Голос Америки”.

Глава болгарського оборонного відомства зазначив, що до військової допомоги українській стороні від Софії входять, зокрема, старі системи ще часів СРСР та боєприпаси, які попри вік – в хорошому робочому стані.

“Але найважливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї в Болгарії. Це сфера виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася ще в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається”, – сказав він.

За словами Тагарєва, оборонна промисловість країни працює “практично в режимі 24/7”, і основна частина цього виробництва “йде в Україну, безпосередньо чи через третіх осіб”.

Також він розповів, що болгарський ВПК планує проводжувати виробництво боєприпасів радянських стандартів, і у планах є запуск додаткових виробничих потужностей для виробництва боєприпасів стандартів НАТО (155 та 105 міліметрів).

Для цього кілька болгарських компаній подали заявки на інвестиції за спеціальною програмою Єврокомісії ASAP, за якою ЄC виділяє загалом 500 млн. євро на підтримку інвестиційних проєктів на суму до 1,4 млрд. євро для стимулювання нарощування виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, додав Тагарев.

“Ці нові інвестиції вже спрямовані майже виключно на виробництво боєприпасів 155 мм, які є пріоритетними, але також на інші типи, які мають попит”, – заявив болгарський міністр.

Крім того, країна за рішенням парламенту надала Україні понад 800 бронетранспортерів та проводить кілька навчальних програм, розповів Тагарев.

“Болгарія також оголосила про наше бажання приєднатися до коаліції F-16, забезпечивши мовну підготовку для пілотів, інженерно-технічного персоналу та диспетчерів повітряного руху, навчання для інженерно-технічного персоналу, базову підготовку для персоналу з технічного обслуговування, навчання для F-16, але за винятком навчання на певній платформі, якої в нас немає і на яку очікує Україна”, – додав він.

Глава Міноборони Болгарії наголосив, що вірить у перемогу України у війні з росією за умови постійної військової, політичної та фінансової підтримки з боку союзників та країн-партнерів. У цьому контексті він також висловив думку, що надання українській стороні бойових літаків може зіграти значну роль у зменшенні переваги росіян у небі для захисту наземних сил у майбутньому наступі ЗСУ.