В Болгарії затримали українця за підозрою у шпигунстві

23-річного українця затримали в Болгарії, він проник на територію ТЕЦ "Маріца-Схід 2".

Про це сказав заступник міського прокурора Христо Крастєв.

Під час обшуку в нього було виявили дрони, мобільні телефони, фотоапарати, численні SIM-карти та карти пам'яті.

Українця заарештували і звинуватили в зборі відомостей, що становлять державну таємницю, з метою надання їх іноземній державі.

"Наразі готуються експертизи, щоб встановити, чи справді він фотографував і які фотографії стратегічного об'єкта, оскільки ТЕЦ "Маріца-Ізток 2" за постановою Радміну є стратегічним об'єктом", - заявив Крастєв.

Шпигуна затримали на 72 години, а клопотання про постійну міру "утримання під вартою" перебуває на розгляді Софійського міського суду.

Крім того, поліція з'ясовує, чи вперше чоловік перебуває на території стратегічного об'єкта.

Обвинувачений уже дав свідчення і розповів, коли він приїжджав на територію Болгарії, звідки в'їжджав, що робив та з ким зустрічався.

"Я б не сказав, що існує загроза безпеці країни", - додав Крастєв.

Наразі встановлюється, як чоловік проник на територію ТЕЦ "Маріца-Ізток 2".