В Болгарії затримали українця за підозрою у шпигунстві
Про це сказав заступник міського прокурора Христо Крастєв.
Під час обшуку в нього було виявили дрони, мобільні телефони, фотоапарати, численні SIM-карти та карти пам'яті.
Українця заарештували і звинуватили в зборі відомостей, що становлять державну таємницю, з метою надання їх іноземній державі.
"Наразі готуються експертизи, щоб встановити, чи справді він фотографував і які фотографії стратегічного об'єкта, оскільки ТЕЦ "Маріца-Ізток 2" за постановою Радміну є стратегічним об'єктом", - заявив Крастєв.
Шпигуна затримали на 72 години, а клопотання про постійну міру "утримання під вартою" перебуває на розгляді Софійського міського суду.
Крім того, поліція з'ясовує, чи вперше чоловік перебуває на території стратегічного об'єкта.
Обвинувачений уже дав свідчення і розповів, коли він приїжджав на територію Болгарії, звідки в'їжджав, що робив та з ким зустрічався.
"Я б не сказав, що існує загроза безпеці країни", - додав Крастєв.
Наразі встановлюється, як чоловік проник на територію ТЕЦ "Маріца-Ізток 2".