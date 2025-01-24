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У Братиславі зібрався 60-тисячний мітинг проти Фіцо

24 січня 2025, 21:03
У Братиславі зібрався 60-тисячний мітинг проти Фіцо
Фото: 1in.am
Протести також проходять у 20 словацьких містах.

Мітинг у столиці країни Братиславі вже завершився: на головну площу міста вийшли майже 60 тисяч людей.

Про це пише видання aktuality.sk﻿﻿

Протести тривають досі в інших словацьких містах. Сьогодні на вулиці вийшло більше людей, ніж на попередні мирні акції, і навіть у маленьких містах на акції вийшли тисячі громадян.

﻿﻿﻿﻿"Ми розуміємо, що політичне керівництво цієї країни не може собі уявити, що хтось може діяти за власним бажанням і вільно", - сказав словацький актор. 

Прем'єр Роберт Фіцо ж заявив про те, що в країні перебуває "група експертів", які нібито брали участь у протестах у Грузії і Революції гідності в Україні.﻿﻿﻿﻿

Словаки, які живуть за кордоном, також вийшли на мітинги. 

Так, в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії. Люди скандують: "Не будемо мовчати!", "Досить Фіцо", "Словаччина - це Європа". ﻿﻿﻿﻿

Наступна акція протесту запланована на 7 лютого.

 
протестиСловаччинаРоберт Фіцо

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