Протести також проходять у 20 словацьких містах.

Мітинг у столиці країни Братиславі вже завершився: на головну площу міста вийшли майже 60 тисяч людей.

Про це пише видання aktuality.sk﻿﻿

Протести тривають досі в інших словацьких містах. Сьогодні на вулиці вийшло більше людей, ніж на попередні мирні акції, і навіть у маленьких містах на акції вийшли тисячі громадян.

﻿﻿﻿﻿"Ми розуміємо, що політичне керівництво цієї країни не може собі уявити, що хтось може діяти за власним бажанням і вільно", - сказав словацький актор.

Прем'єр Роберт Фіцо ж заявив про те, що в країні перебуває "група експертів", які нібито брали участь у протестах у Грузії і Революції гідності в Україні.﻿﻿﻿﻿

Словаки, які живуть за кордоном, також вийшли на мітинги.

Так, в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії. Люди скандують: "Не будемо мовчати!", "Досить Фіцо", "Словаччина - це Європа". ﻿﻿﻿﻿

Наступна акція протесту запланована на 7 лютого.