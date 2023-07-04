В Британії охарактеризували нинішню стратегію контрнаступу ЗСУ

За словами адмірала, зараз наші захисники намагаються використати стратегію "взяти змором, розтягнути та завдавати ударів".

Українські військові зараз намагаються "взяти росіян змором" для того, щоб зруйнувати оборону ворога під час контрнаступу.

Про це заявив начальник Штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін, повідомляє The Guardian.

Радакін підкреслив, що контрнаступ українських військових "повною мірою" поки що все ще не розпочався.

За словами адмірала, зараз наші захисники намагаються використати стратегію "взяти змором, розтягнути та завдавати ударів". У такий спосіб вони хочуть пробити оборону російських окупантів.

Начальник Штабу Британії також додав, що зараз несправедливо прив'язувати нашу країну до тимчасових рамок і розповідати про те, що контрнаступ йде повільно.

"Навіть за останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж росія за останній рік... росія настільки слабка, що вона не має сил для значного контрнаступу", - зазначив адмірал.

Зазначимо, що з початку літа українські військові продовжують активні дії на кількох ділянках фронту. За цей час їм удалося деокупувати дев'ять населених пунктів на південному сході країни.

При цьому наступ ЗСУ проходить і на Бахмутському напрямку, там наші захисники просуваються південніше та північніше міста. Якщо такі дії будуть успішними, солдати України зможуть оточити ворога в населеному пункті.