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ПОЛІТИКА

У Британії трьох болгар визнали винними в шпигунстві на користь росії

07 березня 2025, 18:58
У Британії трьох болгар визнали винними в шпигунстві на користь росії
Загалом у Британії підозрювали шістьох громадян Болгарії у шпигунстві на користь росії.

Троє громадян Болгарії, обвинувачених у шпигунстві на користь росії, були визнані винними в шпигунстві під час судового процесу у Великій Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

Після більш ніж 32 годин обговорень суд присяжних в Олд Бейлі виніс одностайний вирок 33-річній лаборантці Катрін Івановій, 30-річній косметологу Вані Габеровій та 39-річному художнику і декоратору Тихомиру Іванчеву, які до арешту проживали в Лондоні.

Усіх трьох визнали винними в участі у змові, всупереч статті 1 Закону про кримінальне право 1977 року, з метою вчинення злочину, передбаченого статтею 1 Закону про державну таємницю 1911 року. За це передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років.

З трьох обвинувачених на суді був присутній лише Іванчев. Дві жінки були присутні через відеозв'язок.

Іванова також була визнана винною у зберіганні підроблених паспортів у своїй квартирі.

Загалом у Британії підозрювали шістьох громадян Болгарії у шпигунстві на користь росії.

Підозрюваних звинуватили у змові з громадянином Австрії Яном Марсалеком, якому не висунули звинувачень у цій справі, та "іншими невідомими".

У Німеччині Марсалека оголосили у розшук за підозрою у шахрайстві. Вважають, що він втік з Відня до білорусі приватним літаком, а зараз перебуває в росії під її захистом.

Згідно з документами, в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року Марсалек "вступив у змову з метою збору інформації, прямо чи опосередковано корисної для ворога і, таким чином, такої, що завдає шкоди інтересам і безпеці держави". Злочини, як стверджують, також мали відбуватися за межами Англії та Уельсу.

БолгаріяБританіяшпигунстворосія загроза

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