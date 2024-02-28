За даними правоохоронців, чергова група шпигунів займалися збором розвідувальної інформації на користь росії.

Шпигуни збирали інформацію, яка завдає шкоди безпеці та інтересам держави, повідомляє Sky News.

Викрито було шість осіб, які є вихідцями з Болгарії - чотири чоловіка і дві жінки. За даними поліції, вони збирали інформацію для росії з метою завдати шкоду безпеці та інтересами Британії з серпня 2020 року до лютого 2023 року.

Один зі звинувачених - 37-річний громадянин Болгарії Тіхомір Іванов Іванчев. Він проживав у Ектоні на заході Лондона. Чоловіка взяли під варту, і він має постати перед Вестмінстерським магістратським судом у середу, - пишуть журналісти.

"Підозрюваного було ідентифіковано та заарештовано в результаті розслідування, проведеного після попередніх п’яти арештів у цьому розслідуванні, і разом із Королівською прокуратурою висунуто звинувачення", - заявив голова відділу боротьби з тероризмом Домінік Мерфі.

Решта обвинувачені це троє чоловіків і дві жінки, які звинувачуються в змові з метою збору інформації, яка була б корисною для ворога в період з серпня 2020 року по лютий 2023 року.

Це 46-річний Орлін Русев, 42-річний Бізер Джамбазов, 32-річна Катрін Іванова, 32-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова. Очікується, що суд над ними триватиме чотири місяці. Він має розпочатися у жовтні.