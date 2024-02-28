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У Британії викрили шістьох російських шпигунів

28 лютого 2024, 09:25
У Британії викрили шістьох російських шпигунів
Фото: з вільного доступу
За даними правоохоронців, чергова група шпигунів займалися збором розвідувальної інформації на користь росії.

Шпигуни збирали інформацію, яка завдає шкоди безпеці та інтересам держави, повідомляє Sky News

Викрито було шість осіб, які є вихідцями з Болгарії - чотири чоловіка і дві жінки. За даними поліції, вони збирали інформацію для росії з метою завдати шкоду безпеці та інтересами Британії з серпня 2020 року до лютого 2023 року.

Один зі звинувачених - 37-річний громадянин Болгарії Тіхомір Іванов Іванчев. Він проживав у Ектоні на заході Лондона. Чоловіка взяли під варту, і він має постати перед Вестмінстерським магістратським судом у середу, - пишуть журналісти. 

"Підозрюваного було ідентифіковано та заарештовано в результаті розслідування, проведеного після попередніх п’яти арештів у цьому розслідуванні, і разом із Королівською прокуратурою висунуто звинувачення", - заявив голова відділу боротьби з тероризмом Домінік Мерфі.

Решта обвинувачені це троє чоловіків і дві жінки, які звинувачуються в змові з метою збору інформації, яка була б корисною для ворога в період з серпня 2020 року по лютий 2023 року.

Це 46-річний Орлін Русев, 42-річний Бізер Джамбазов, 32-річна Катрін Іванова, 32-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова. Очікується, що суд над ними триватиме чотири місяці. Він має розпочатися у жовтні.

 

РосіяБританіяшпигуни

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