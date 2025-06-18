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ЗДОРОВ'Я

В Британії знайшли новий ефективний спосіб лікування хронічної лейкемії

18 червня 2025, 08:49
В Британії знайшли новий ефективний спосіб лікування хронічної лейкемії
Фото: foto.delfi.ua
Комбінація двох специфічних препаратів забезпечила кращі результати та виявилася легшою для пацієнтів, ніж традиційне лікування.

У Великій Британії проведено масштабне дослідження, яке може радикально змінити підхід до лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії - найпоширенішої форми лейкемії у дорослих.

Про це повідомляє The Guardian.

Результати випробування Flair, проведеного в 96 онкоцентрах по всій країні, засвідчили, що новий підхід без хіміотерапії є ефективнішим і краще переноситься пацієнтами.

У дослідженні взяли участь 786 пацієнтів, яким ще не проводилося лікування. Їх випадковим чином розділили на три групи: одна отримувала стандартну хіміотерапію, друга- лише препарат ібрутиніб, а третя - комбінацію ібрутинібу та венетоклаксу. Лікування підбиралося індивідуально на основі аналізів крові.

Через п’ять років після початку дослідження 94% пацієнтів, які отримували комбінацію препаратів, залишалися без прогресу захворювання. Для порівняння, серед пацієнтів, які приймали лише ібрутиніб, цей показник становив 79%, а серед тих, хто проходив хіміотерапію - 58%.

Крім того, у 66% пацієнтів, які проходили комбіноване лікування, через два роки не виявили ракових клітин у кістковому мозку. Це неможливо було зафіксувати у жодного пацієнта, що отримував лише ібрутиніб, і лише в 48% тих, хто проходив хіміотерапію.

Ібрутиніб пригнічує сигнали, які використовують ракові клітини для росту, а венетоклакс блокує білок, що підтримує виживання клітин лімфоцитарної лейкемії.

За словами провідного дослідника, гематолога Талхи Муніра з Лідського університетського госпіталю, випробування Flair стало переломним моментом, який доводить ефективність персоналізованого, менш токсичного підходу до терапії.

Фінансування дослідження забезпечили Cancer Research UK, а також фармкомпанії AbbVie та Johnson & Johnson.

раклікуванняБританія

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