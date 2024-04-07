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В британській розвідці пояснили зменшення темпів російського наступу в Україні

07 квітня 2024, 16:17
В британській розвідці пояснили зменшення темпів російського наступу в Україні
Фото: з вільного доступу
Причиною призупинення російського наступу, ймовірно, є великі втрати ворога.

Наступальні дії росіян в Україні дещо призупинилися, ймовірно, через втрати російської армії на фронті.

Про це інформує міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

У відомстві зазначають, що середньодобова кількість втрат росіян (убитими та пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу – до 913 осіб.

"Зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць. Зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити сповіщення про загибель під час виборів у росії", — ідеться у зведенні.

З початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російські війська щодня зазнавали в середньому 658 втрат. У 2023 році цифра зросла до 693, а протягом першого кварталу 2024 року число зросло до 913 осіб.

Збільшення цих показників свідчить про постійну залежність росії від маси для підтримки війни проти України. 

британська розвідкавійна в Україніросія окупантиконтранаступ

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