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У британській розвідці розповіли, чому бої коло Кринок "незручні" для росії

22 листопада 2023, 14:21
У британській розвідці розповіли, чому бої коло Кринок
Бої навколо Кринок Херсонської області дуже неприємні для російської армії, хоча і мають менший масштаб, ніж інші битви російсько-української війни.

Про це Міністерство оборони Британії написало в X (Twitter)

"На півдні України тривають бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі Дніпра. Наземні бої характеризуються заплутаними, безладними зіткненнями піхоти та артилерійськими перестрілками у складній лісистій місцевості", - йдеться в дописі. 

В розвідувальному звіті також написали, що Україна особливо ефективно використовує малі ударні безпілотні літальні апарати в той час, як російські ВПС здійснюють значну кількість вильотів на підтримку фронтових військ, переважно запускаючи боєприпаси з-поза меж досяжності української системи ППО.

Бої навколо Кринок мають менший масштаб, ніж деякі основні битви війни, але російське керівництво буде розцінювати їх як вкрай неприємні.

"росія відійшла із західного берега Дніпра рік тому, майже напевно маючи на меті утримати українські війська на захід від річки, зберегти спокій у цьому секторі і вивільнити російські сили в інших місцях", - констатують в розвідці.

Раніше в розвідці Британії писали, чому ЗСУ і армія рф не можуть прорвати оборону одне одного.

 
Розвідка БританіїКринкивійна

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