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В будинку прем'єра Британії сталася пожежа: поліція затримала підозрюваного

13 травня 2025, 10:56
В будинку прем'єра Британії сталася пожежа: поліція затримала підозрюваного
Фото: firtka.if.ua
Наразі політик мешкає Даунінг-стріт, 10, а будинок здавався в оренду.

Сьогодні, 13 травня, британська поліція заарештувала підозрюваного у підпалі будинку прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Про це повідомляє агенція Reuters,  посилаючись на заяву поліції. 

Британська поліція оголосила, що затримала 21-річного чоловіка за підозрою в підпалі у зв'язку з пожежею в будинку, пов'язаному з "високопоставленою публічною особою".

Стармер подякував службам екстреної допомоги за реагування на інцидент у будинку, що належить йому, пище видання. 

Вчора пожежна бригада Лондона прибула на виклик за адресою на півночі Лондона, де розташований будинок Стармера, близько 01:30 ранку.

Пожежу загасили, але через інциденту пошкоджено вхід до будинку. Потерпілих людей не було.

На час премʼєрства Стармер разом із сімʼєю живе на Даунінг-стріт, 10, як і всі його попередники, а свій будинок на півночі Лондона з чотирма спальнями він здає в оренду.

 
пожежабудинокКір Стармер

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