В будинку прем'єра Британії сталася пожежа: поліція затримала підозрюваного

Наразі політик мешкає Даунінг-стріт, 10, а будинок здавався в оренду.

Сьогодні, 13 травня, британська поліція заарештувала підозрюваного у підпалі будинку прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на заяву поліції.

Британська поліція оголосила, що затримала 21-річного чоловіка за підозрою в підпалі у зв'язку з пожежею в будинку, пов'язаному з "високопоставленою публічною особою".

Стармер подякував службам екстреної допомоги за реагування на інцидент у будинку, що належить йому, пище видання.

Вчора пожежна бригада Лондона прибула на виклик за адресою на півночі Лондона, де розташований будинок Стармера, близько 01:30 ранку.

Пожежу загасили, але через інциденту пошкоджено вхід до будинку. Потерпілих людей не було.

На час премʼєрства Стармер разом із сімʼєю живе на Даунінг-стріт, 10, як і всі його попередники, а свій будинок на півночі Лондона з чотирма спальнями він здає в оренду.