В будинок судді у Рівному кинули гранату та обстріляли з автомата
"За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП встановили, що вибухнула граната РГД 5", - повідомляє поліція Рівненської області.
Крім того, за даними правоохоронців, в напрямку будинку було здійснено близько 12 пострілів зі зброї, виготовленої на базі автомата Калашникова та його модифікацій, внаслідок чого пошкоджено вікна.
Ніхто не постраждав, додали у поліції.
Повідомляється, що правоохоронці розглядають різні версії скоєного злочину, але основна з них - професійна діяльність судді.
За фактом посягання на життя судді, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 379 Кримінального кодексу України. З місця події слідчі вилучили уламки гранати та гільзи, які будуть відправлені на експертизу.
Нагадаємо, у двері будинку директора ринку в Рівному кинули гранату. Жінка та її сім'я не постраждали.
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