В будинок судді у Рівному кинули гранату та обстріляли з автомата

Вночі, 25 лютого невідомі кинули гранату на подвір'я приватного господарства голови Рівненського міськсуду, після чого його будинок обстріляли із автомата.

"За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП встановили, що вибухнула граната РГД 5", - повідомляє поліція Рівненської області.

Крім того, за даними правоохоронців, в напрямку будинку було здійснено близько 12 пострілів зі зброї, виготовленої на базі автомата Калашникова та його модифікацій, внаслідок чого пошкоджено вікна.

Ніхто не постраждав, додали у поліції.

Повідомляється, що правоохоронці розглядають різні версії скоєного злочину, але основна з них - професійна діяльність судді.

За фактом посягання на життя судді, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 379 Кримінального кодексу України. З місця події слідчі вилучили уламки гранати та гільзи, які будуть відправлені на експертизу.

Нагадаємо, у двері будинку директора ринку в Рівному кинули гранату. Жінка та її сім'я не постраждали.