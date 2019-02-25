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В будинок судді у Рівному кинули гранату та обстріляли з автомата

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку
Вночі, 25 лютого невідомі кинули гранату на подвір'я приватного господарства голови Рівненського міськсуду, після чого його будинок обстріляли із автомата.
В будинок судді у Рівному кинули гранату та обстріляли з автомата Фото: rv.npu.gov.ua

"За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП встановили, що вибухнула граната РГД 5", - повідомляє поліція Рівненської області.

Крім того, за даними правоохоронців, в напрямку будинку було здійснено близько 12 пострілів зі зброї, виготовленої на базі автомата Калашникова та його модифікацій, внаслідок чого пошкоджено вікна.

Ніхто не постраждав, додали у поліції.

Повідомляється, що правоохоронці розглядають різні версії скоєного злочину, але основна з них - професійна діяльність судді.

За фактом посягання на життя судді, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 379 Кримінального кодексу України. З місця події слідчі вилучили уламки гранати та гільзи, які будуть відправлені на експертизу.

Нагадаємо, у двері будинку директора ринку в Рівному кинули гранату. Жінка та її сім'я не постраждали.

 
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25 02 2019 11:45
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