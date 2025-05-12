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У Бундестазі допускають напад росії на НАТО за 2-3 роки

12 травня 2025, 18:24
У Бундестазі допускають напад росії на НАТО за 2-3 роки
путін може скористатися тим, що до того часу ЄС не досягне військових цілей.

Депутат Бундестагу від керівної партії ХДС Норберт Реттген вважає, що європейські держави НАТО мають пришвидшити посилення своєї обороноздатності, адже москва може здійснити напад раніше, ніж зараз лунає в офіційних заявах.

Слова Реттгена наводить телеканал n-tv.

Депутат також вважає, що президент рф лідер Володимир путін може не чекати "чотири або п'ять років", аби здійснити атаку. 

Реттген зазначив, що лідер кремля може вирішити діяти раніше, можливо, вже за два-три роки.

За його словами, путін може скористатися тим, що до того часу європейці ще не досягнуть своїх військових цілей, і що доки президентом США залишатиметься Дональд Трамп, ситуація щодо американського уряду залишатиметься невизначеною.

"Ми перебуваємо під великим тиском часу і маємо нагальну необхідність покращити нашу обороноздатність. Адже ситуація може погіршитися і стати небезпечнішою, ніж це передбачається в офіційних заявах", – заявив Реттген.

 
РосіявійнаНАТО

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