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В бюджеті на наступний рік на оборону направлять трильйон гривень - Зеленський

Уряд скоротить видатки на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу
В бюджеті на наступний рік на оборону направлять трильйон гривень - Зеленський
Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки й оборони.
 
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наприкінці 196-го дня вторгнення
 
"Провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільним заступником керівника Офісу щодо проекту бюджету на наступний рік. Зрозуміло, що це буде бюджет країни, що воює. Урядовці представлять параметри проекту, але я зараз зазначу деякі важливі пункти – політично важливі пункти.
 
Перше. Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки й оборони. Це буде пріоритетом номер один", - зазначив він.
 
Другим пунктом президент назвав соціальні зобов’язання, які мають забезпечуватися в повному обсязі...
 
"Третій пункт. Щоб пройти цей час і забезпечити фінансову, соціальну стабільність, треба максимально скоротити всі некритичні видатки держави, все те, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному та культурному забезпеченню наших людей. Відповідно, уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від урядовців пропозицій", - додав Зеленський.
 
Четвертим пунктом Зеленський назвав активізацію економічних відносин, а пʼятим - спеціальний фонд відновлення, який наповнюватиметься зокрема за рахунок конфіскованих російських активів.
 
Президент розраховує, що проект бюджету буде поданий до Верховної Ради вчасно.
 

 

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08 09 2022 08:19
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