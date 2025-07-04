Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Чехії стався масштабний блекаут

04 липня 2025, 14:50
У Чехії стався масштабний блекаут
Фото: ukrinform.ua
Постраждали електромережі і більшість підстанцій.

Сьогодні більша частина Чехії захнала масового відключення електроенергії.

Про це повідомляє iDNES.cz.

Без електрики залишилися домогосподарства, підприємства та транспорт, столиця Чехії та інші великі міста.

Також через відключення багато людей застрягли в ліфтах, а підприємства працюють на аварійних джерелах живлення.

"Сталася аварія на лінії V411, що призвело до локальних відключень електроенергії на півночі та сході Чехії. Частина електромережі залишилася без електропостачання, а також постраждала більшість підстанцій", – заявів речник чеського оператора енергомереж ČEPS Лукаш Грабал.

Відомо, що у Празі зупинилися метро і трамваї, у вестибюлях було напівтемно, громадський транспорт паралізований. Також проблеми зачепили залізничне сполучення країни. Крім того, в постраждалих районах закрилися багато магазинів, не працюють навіть банкомати.

"Причини аварії розслідуються, а енергетики ČEPS (оператор системи передачі, аналог "Укренерго" - iPress) інтенсивно працюють над відновленням електропостачання", – додав Грабал.

Нагадаємо, що у кінці травня у французьких Каннах за два дні сталося два блекаути.

 

Чехіяблекаут

Останні матеріали

Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Політика
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2025, 00:09
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Політика
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 липня 2025, 13:39
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Бізнес & Фінанси
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Переклад iPress – 03 липня 2025, 11:24
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Політика
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Переклад iPress – 03 липня 2025, 08:37
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється