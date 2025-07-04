Постраждали електромережі і більшість підстанцій.

Сьогодні більша частина Чехії захнала масового відключення електроенергії.

Про це повідомляє iDNES.cz.

Без електрики залишилися домогосподарства, підприємства та транспорт, столиця Чехії та інші великі міста.

Також через відключення багато людей застрягли в ліфтах, а підприємства працюють на аварійних джерелах живлення.

"Сталася аварія на лінії V411, що призвело до локальних відключень електроенергії на півночі та сході Чехії. Частина електромережі залишилася без електропостачання, а також постраждала більшість підстанцій", – заявів речник чеського оператора енергомереж ČEPS Лукаш Грабал.

Відомо, що у Празі зупинилися метро і трамваї, у вестибюлях було напівтемно, громадський транспорт паралізований. Також проблеми зачепили залізничне сполучення країни. Крім того, в постраждалих районах закрилися багато магазинів, не працюють навіть банкомати.

"Причини аварії розслідуються, а енергетики ČEPS (оператор системи передачі, аналог "Укренерго" - iPress) інтенсивно працюють над відновленням електропостачання", – додав Грабал.

Нагадаємо, що у кінці травня у французьких Каннах за два дні сталося два блекаути.