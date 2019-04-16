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В червні можуть бути підписані документи про виведення російських військ, - Порошенко

"Ми сподіваємося, що вже в травні або на початку червня будуть підписані документи нормандського формату, де буде передбачено виведення російських військ з української території"
На переговорах в нормандському форматі, за припущенням президента, буде прийнято рішення про введення на Донбас миротворчих сил ООН.
В червні можуть бути підписані документи про виведення російських військ, - Порошенко Фото: president.gov.ua

Президент Петро Порошенко стверджує, що в червні 2019 року має відбутися зустріч в нормандському форматі, на якій, як він сподівається, будуть підписані документи про виведення російських військ з України, повідомляє 112 Україна.

За його словами, в травні президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель звернуться до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією про проведення переговорів.

"Ми сподіваємося, що вже в травні або на початку червня будуть підписані документи нормандського формату, де буде передбачено виведення російських військ з української території,  важкої техніки і артилерії, роззброєння незаконних збройних формувань і прийняття рішення про введення блакитних касок ООН", - сказав президент.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що виступає за продовження переговорів в нормандському форматі для вирішення конфлікту в Донбасі.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що зустріч у "нормандському форматі" наразі була б "безглуздою".

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16 04 2019 22:20
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