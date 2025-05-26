В червні Євросоюз обговорить, що робити з тимчасовим захистом українців

Директива передбачала лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025.

Брюссель обдумує ймовірні наступні кроки щодо правової бази захисту українців, які тікали від війни.

Очікується, що пропозиція буде подана у червні, пише Euractiv.

В березні 2022 Євросоюз запустив Директиву про тимчасовий захист, що було тимчасовим рішенням.

Від початку директива передбачала лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025 року, а пізніше Комісія продовжила цей термін до березня 2026 року.

Наразі за закритими дверима набирають обертів переговори про "стратегії виходу", сказав один з дипломатів ЄС, посилаючись на мінливий геополітичний ландшафт.

Видання зазначає, що міністри розглядають продовження тимчасового захисту на один рік, яке супроводжуватиметься не законодавчою заявою держав-членів, де буде окреслено поетапне скасування захисту.

Країни-члени повинні розглянути це питання 12–13 червня під час засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ.

Більшість держав-членів підтримують продовження, проте для подальшого продовження залишається мало правових можливостей.

"Ми вже стоїмо на тонкому льоду з останнім продовженням. Пряме тлумачення директиви означало б, що після трьох років вона втратила чинність", – сказав Мартін Вагнер, старший політичний радник Міжнародного центру розвитку міграційної політики.

"Необхідно провести реальну дискусію про альтернативи та про те, як тим чи іншим чином вийти з тимчасового захисту. Якщо ми не надамо можливість вийти з системи захисту, ми ризикуємо перевантажити національні системи надання притулку, чого саме і мала запобігти директива," – сказав радник.

Наразі країни блоку повинні розробити стратегію переходу від тимчасового захисту як для тих, хто бажає залишитися, так і для тих, хто хоче повернутися, сказав Вагнер.

"Потрібні якісь рекомендації від Комісії та Ради, щоб допомогти державам-членам впоратися з цією зміною", – зазначив він.