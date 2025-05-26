В червні Євросоюз обговорить, що робити з тимчасовим захистом українців
Брюссель обдумує ймовірні наступні кроки щодо правової бази захисту українців, які тікали від війни.
Очікується, що пропозиція буде подана у червні, пише Euractiv.
В березні 2022 Євросоюз запустив Директиву про тимчасовий захист, що було тимчасовим рішенням.
Від початку директива передбачала лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025 року, а пізніше Комісія продовжила цей термін до березня 2026 року.
Наразі за закритими дверима набирають обертів переговори про "стратегії виходу", сказав один з дипломатів ЄС, посилаючись на мінливий геополітичний ландшафт.
Видання зазначає, що міністри розглядають продовження тимчасового захисту на один рік, яке супроводжуватиметься не законодавчою заявою держав-членів, де буде окреслено поетапне скасування захисту.
Країни-члени повинні розглянути це питання 12–13 червня під час засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ.
Більшість держав-членів підтримують продовження, проте для подальшого продовження залишається мало правових можливостей.
"Ми вже стоїмо на тонкому льоду з останнім продовженням. Пряме тлумачення директиви означало б, що після трьох років вона втратила чинність", – сказав Мартін Вагнер, старший політичний радник Міжнародного центру розвитку міграційної політики.
"Необхідно провести реальну дискусію про альтернативи та про те, як тим чи іншим чином вийти з тимчасового захисту. Якщо ми не надамо можливість вийти з системи захисту, ми ризикуємо перевантажити національні системи надання притулку, чого саме і мала запобігти директива," – сказав радник.
Наразі країни блоку повинні розробити стратегію переходу від тимчасового захисту як для тих, хто бажає залишитися, так і для тих, хто хоче повернутися, сказав Вагнер.
"Потрібні якісь рекомендації від Комісії та Ради, щоб допомогти державам-членам впоратися з цією зміною", – зазначив він.