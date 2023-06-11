В Чорногорії проходять парламентські вибори

Сьогодні в Чорногорії розпочалися парламентські вибори.

Виборчі дільниці для 540-тисячного електорату відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і працюватимуть до 8 вечора.

Про це повідомляє Reuters.

Державна виборча комісія заявила, що 15 партій і альянсів змагатимуться за 81 місце в парламенті Чорногорії.

Протягом багатьох років Чорногорія була поділена на тих, хто вважає себе чорногорцями, і тих, хто вважає себе сербами і виступає проти виходу країни із союзу з сусідньою Сербією в 2006 році.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну минулого року Чорногорія – на відміну від Сербії – приєдналася до санкцій ЄС проти москви. У відповідь Кремль вніс Чорногорію до списку "недружніх держав".