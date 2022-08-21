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В Чорному морі через війну загинули тисячі дельфінів - біолог

Через неможливість реального підрахунку загиблих тварин, реальний рахунок кількість жертв у екосистемах може йти на десятки тисяч
В Чорному морі через війну загинули тисячі дельфінів - біолог Фото: EPA/UPG
Через війну в Україні продовжують гинути тварини у Чорному морі. 
 
Про це повідомили в організації "Відкриті клітки".
 
За словами біолога та співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва, кількість загиблих дельфінів перевищує 5 тисяч тварин, при чому море викидає на берег не більше 5% від всіх загиблих тварин.
 
"95% – йдуть на дно моря", - зазначив він.
 
Проте через неможливість реального підрахунку загиблих тварин, реальна кількість жертв у екосистемах може бути значно більшою.
 
"Вони недоступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за часи війни російських варварів проти України, вже загинуло, імовірно, десятки тисяч дельфінів", – вважає вчений.
 
Як повідомляв iPress, росія навмисно замінувала чорноморське узбережжя, щоб не дати вивезти зерно з портів України на тлі створеної кремлем продовольчої кризи у світі.
 
 
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21 08 2022 14:16
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