В Чорному морі через війну загинули тисячі дельфінів - біолог

Через неможливість реального підрахунку загиблих тварин, реальний рахунок кількість жертв у екосистемах може йти на десятки тисяч

Через війну в Україні продовжують гинути тварини у Чорному морі.

Про це повідомили в організації "Відкриті клітки".

За словами біолога та співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва, кількість загиблих дельфінів перевищує 5 тисяч тварин, при чому море викидає на берег не більше 5% від всіх загиблих тварин.

"95% – йдуть на дно моря", - зазначив він.

Проте через неможливість реального підрахунку загиблих тварин, реальна кількість жертв у екосистемах може бути значно більшою.

"Вони недоступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за часи війни російських варварів проти України, вже загинуло, імовірно, десятки тисяч дельфінів", – вважає вчений.