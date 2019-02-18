В Чорному морі пройдуть українсько-американські навчання "Sea Breeze - 2019"
Навчання відбуватимуться в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря, повідомляє сайт ДПСУ.
Цього року "Сі Бриз-2019" передбачатиме виконання завдань за стандартами НАТО на морі, суші, повітрі та під водою.
У морському компоненті заплановані артилерійські стрільби, висадки оглядових груп та багато інших вправ, суть завдань яких не розголошується, оскільки залишається актуальним режим "вільної гри" (free play), в якому раптові завдання будуть надходити від багатонаціонального штабу навчань.
Певною новацією цьогорічних навчань стане відпрацювання річкового елементу. За легендою ворожі елементи намагатимуться заблокувати вихід до моря із найбільшої водної артерії Європи – річки Дунай.
Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечення супроводження транспортних цивільних суден річкою та їх вільний прохід через гирло Дунаю до Чорного моря. В даному навчальному елементі будуть задіяні виключно сили Держприкордонслужби, зокрема Морської охорони.
Планом навчань передбачено нарощування натренованості персоналу спеціальних підрозділів, в тому числі й з їх висадкою на захоплені об’єкти з повітря. А в спеціалізованих водолазних тренінгах вперше візьмуть участь представники загону "ДОЗОР", які мають відповідну спеціалізацію.
Крім того, персонал Морської охорони пройде навчання на курсах оглядових груп, де буде можливість обмінятися досвідом із грецькими колегами. На курсах з боротьби за живучість надводного корабля від турецьких партнерів буде представлено сучасне обладнання та засоби його ефективного застосування.
Навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть на початку липня 2019 року.
Нагадаємо, що у 2019 році Україна випробує нові зразки зброї. Розпочнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Колібрі".
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