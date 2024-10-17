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В "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів

17 жовтня 2024, 14:33
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Рекрутинг у "Дії" нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями.
В застосунку "Дія" додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
 
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
 
"Подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт. Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного "розподілу" та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно. Обирайте в "Дії" топові військові частини, які спеціалізуються на безпілотниках, та показують найкращі результати по ураженнях", - заявив він.
 
За словами Федорова, рекрутинг у "Дії" нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. Він пояснив, що у застосунку за фільтрами можна обрати бригаду або підрозділ, у який хочете потрапити, далі надсилаєте одну чи декілька заяв. Також Федоров зазначив, що можна самостійно обрати напрям, пов’язаний з БпЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера. 
 
"Далі рекрутер запрошує вас на співбесіду і підрозділ підписує з вами контракт. Це все. Для сильних підрозділів, які будують власний рекрутинг, послуга в "Дії" — крута можливість ефективно й швидко "забронювати" бійця і провести його до себе через "Дію" без ТЦК і ВЛК", - зауважив віце-прем'єр.
дрониДіявійна в Україніросія окупанти

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