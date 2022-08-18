НОВИНИУ серпні турнікети з технологією безконтактної оплати встановили ще на чотирьох станціях Дніпровського метро - Метробудівників, Проспект Свободи, Металургів та Заводська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Дніпрі на всіх станціях метро запустили безконтактну оплату
Фото з вільного доступу
ПриватБанк та Mastercard запустили безконтактну оплату проїзду у Дніпровському метрополітені, повідомляє прес-служба банку.
"Відтепер оплатити проїзд карткою чи смартфоном можна на всіх станціях метро. У серпні турнікети з технологією безконтактної оплати встановили ще на чотирьох станціях Дніпровського метро - Метробудівників, Проспект Свободи, Металургів та Заводська ", - йдеться у повідомленні.
Перші турнікети з технологією безконтактної оплати банківською карткою запрацювали в Дніпропетровському метрополітені у 2020 році на станціях Вокзальна та Покровська. За два роки на цих станціях безконтактно оплачено понад 420 000 поїздок, додали у ПриватБанку.
Дніпровський метрополітен став другим метрополітеном в Україні після київського, де з'явилася можливість безконтактної оплати проїзду банківською карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC прямо на турнікеті.
В Україні метрополітени є в трьох містах – Києві, Харкові та Дніпрі. А в Кривому розі діє гібрид метрополітена – підземний швидкісних трамвай, який має 11 станцій, чотири з яких - підземні, а три - частково підземні.
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18 08 2022 11:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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