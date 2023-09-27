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В дронах Shahed більше 50 європейських компонентів – Guardian

27 вересня 2023, 10:02
В дронах Shahed більше 50 європейських компонентів – Guardian
джерело: prostomob
Серед виробників є компанії зі США, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Канади, Японії і Польщі.

Безпілотники Shahed-131, якими армія рф атакує Україну, включають понад 50 європейських електричних компонентів. 

Про це повідомляє Guardian.

Згідно секретного звіту, який Україна надала своїм західним союзникам, в безпілотнику Shahed-131 було виявлено 52 електричних компонента виробництва західних компаній, а в моделі Shahed-136 - 57.

5 європейських компаній, включаючи польську філію британської транснаціональної корпорації, названі початковими виробниками цих компонентів.

"Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі", - пише видання.

Проте немає свідчень про будь-які порушення з боку західних компаній, чиї компоненти були виявлені в дронах.

"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і в основному використовує доступні комерційні комплектуючі, поставки яких погано або взагалі не контролюються", - йдеться в звіті. 

Згідно з митною інформацією, майже весь імпорт до Ірану надходить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму і Коста-Ріки.

Серед ймовірних способів протидії виробництву безпілотників пропонуються ракетні удари по заводах з виробництва цих БПЛА в Ірані, Сирії і також по потенційному виробничому майданчику в росії".

"Вище описане може бути здійснено силами оборони України, якщо партнери нададуть необхідні засоби ураження", - йдеться у звіті.

 
дрониShahedкомпонентиЄвропа

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