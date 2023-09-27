В дронах Shahed більше 50 європейських компонентів – Guardian
Безпілотники Shahed-131, якими армія рф атакує Україну, включають понад 50 європейських електричних компонентів.
Про це повідомляє Guardian.
Згідно секретного звіту, який Україна надала своїм західним союзникам, в безпілотнику Shahed-131 було виявлено 52 електричних компонента виробництва західних компаній, а в моделі Shahed-136 - 57.
5 європейських компаній, включаючи польську філію британської транснаціональної корпорації, названі початковими виробниками цих компонентів.
"Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі", - пише видання.
Проте немає свідчень про будь-які порушення з боку західних компаній, чиї компоненти були виявлені в дронах.
"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і в основному використовує доступні комерційні комплектуючі, поставки яких погано або взагалі не контролюються", - йдеться в звіті.
Згідно з митною інформацією, майже весь імпорт до Ірану надходить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму і Коста-Ріки.
Серед ймовірних способів протидії виробництву безпілотників пропонуються ракетні удари по заводах з виробництва цих БПЛА в Ірані, Сирії і також по потенційному виробничому майданчику в росії".
"Вище описане може бути здійснено силами оборони України, якщо партнери нададуть необхідні засоби ураження", - йдеться у звіті.