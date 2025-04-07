В "Енергоатомі" пояснили, чи можливий задум рф щодо перезапуску ЗАЕС – The Guardian

"Енергоатом" готовий перезапустити станцію, однак спочатку потрібно вивести окупаційні війська рф, а також розмінувати та демілітаризувати майданчик

Перезапуск захопленої Запорізької атомної електростанції буде небезпечним для росії. Навіть в України після закінчення війни на це пішло б до двох років.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив генеральний директор "Енергоатому" Петро Котін.

За його словами, для безпечної роботи станції необхідно розв'язати цілу низку серйозних проблем, включаючи недостатню кількість охолоджувальної води, персоналу та вхідного електропостачання.

"Енергоатом" готовий перезапустити станцію, однак спочатку потрібно вивести окупаційні війська рф, а також розмінувати та демілітаризувати майданчик. Без будь яких військових загроз на це може піти від двох місяців до двох років.

Водночас для росії перезапуск АЕС під час війни був би неможливий: