Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В "Енергоатомі" пояснили, чи можливий задум рф щодо перезапуску ЗАЕС – The Guardian

07 квітня 2025, 09:09
В
Фото: nikvesti.com
"Енергоатом" готовий перезапустити станцію, однак спочатку потрібно вивести окупаційні війська рф, а також розмінувати та демілітаризувати майданчик
Перезапуск захопленої Запорізької атомної електростанції буде небезпечним для росії. Навіть в України після закінчення війни на це пішло б до двох років.
 
Про це в інтерв'ю The Guardian заявив генеральний директор "Енергоатому" Петро Котін.
 
За його словами, для безпечної роботи станції необхідно розв'язати цілу низку серйозних проблем, включаючи недостатню кількість охолоджувальної води, персоналу та вхідного електропостачання.
 
"Енергоатом" готовий перезапустити станцію, однак спочатку потрібно вивести окупаційні війська рф, а також розмінувати та демілітаризувати майданчик. Без будь яких військових загроз на це може піти від двох місяців до двох років.
 
Водночас для росії перезапуск АЕС під час війни був би неможливий:
 
"Шість реакторів можуть бути введені в експлуатацію лише після завершення 27 програм безпеки, узгоджених з українським ядерним регулятором, включаючи випробування ядерного палива в активних зонах реакторів, оскільки воно перевищило шестирічний проєктний термін".
 
Гендиректор "Енергоатому" нагадав, що російські загарбники використовували станцію як військову базу, розташовуючи там техніку та, ймовірно, зброю і вибухівку.

 

ЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Казино-парадокс: якщо всі виграють, то хто програє?
LifeStyle
Казино-парадокс: якщо всі виграють, то хто програє?
07 квітня 2025, 12:50
Позиції Трампа і росії зближуються. Це робить війну ще жахливішою – Філліпс О’Брайен
Політика
Позиції Трампа і росії зближуються. Це робить війну ще жахливішою – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 12:23
Світ, яким ми його знали, зник. Ніхто не виграє від торговельної війни – прем’єр Британії Кір Стармер
Політика
Світ, яким ми його знали, зник. Ніхто не виграє від торговельної війни – прем’єр Британії Кір Стармер
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 07:55
Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Політика
Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 15:46
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Політика
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 12:34
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Політика
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 00:33
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Політика
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 16:14
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється