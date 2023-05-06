В "Енергоатомі" роз'яснили ситуацію щодо зупинки блоків ЗАЕС

Сьогодні росіяни заявили про зупинку всіх блоків Запорізької АЕС.

Змін в ситуації навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС немає. Так у "Енергоатомі" прокоментували сьогоднішню заяву російських загарбників про про нібито зупинку роботи всіх блоків атомної електростанції.

Про це повідомила пресслужба енергокомпанії.

"Станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб. П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" також закликали не вірити заявам проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів.