В "Енергоатомі" роз'яснили ситуацію щодо зупинки блоків ЗАЕС
Змін в ситуації навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС немає. Так у "Енергоатомі" прокоментували сьогоднішню заяву російських загарбників про про нібито зупинку роботи всіх блоків атомної електростанції.
Про це повідомила пресслужба енергокомпанії.
"Станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб. П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину", - йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" також закликали не вірити заявам проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів.