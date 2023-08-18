В Енергодарі підірвали окупаційних "міліціонерів". У ГУР розповіли цікаві подробиці

Орієнтовно о 09:23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух.

В тимчасово окупованому росіянами Енергодарі пролунав потужний вибух. Стався він під час наради керівників окупаційної поліції.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.

“Орієнтовно о 09:23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух. Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник мвс росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні”, - розповіли в ГУР.

Там також додали, що після обстеження поранених з окупованого Мелітополя було терміново викликано три реанімобіля. Вже звідти планується евакуація військовими гелікоптерами на територію рф.

“Будівля, окрім розміщення управління “поліції”, використовувалась в якості помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи. На даний час район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб суттєво обмежено. В місті повністю вимкнено мережу Інтернет”, - зазначили у ГУР.