В Енергодарі підірвали окупаційних "міліціонерів". У ГУР розповіли цікаві подробиці
В тимчасово окупованому росіянами Енергодарі пролунав потужний вибух. Стався він під час наради керівників окупаційної поліції.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.
“Орієнтовно о 09:23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух. Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник мвс росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні”, - розповіли в ГУР.