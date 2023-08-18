Матеріали:
Теми:

В Енергодарі підірвали окупаційних "міліціонерів". У ГУР розповіли цікаві подробиці

18 серпня 2023, 21:23
В Енергодарі підірвали окупаційних
Фото: Укрінформ
Орієнтовно о 09:23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух.

В тимчасово окупованому росіянами Енергодарі пролунав потужний вибух. Стався він під час наради керівників окупаційної поліції.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.

Орієнтовно о 09:23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух. Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник мвс росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні”, - розповіли в ГУР.

Там також додали, що після обстеження поранених з окупованого Мелітополя було терміново викликано три реанімобіля. Вже звідти планується евакуація військовими гелікоптерами на територію рф. 
 
Будівля, окрім розміщення управління “поліції”, використовувалась в якості помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи. На даний час район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб суттєво обмежено. В місті повністю вимкнено мережу Інтернет”, - зазначили у ГУР.
вибухівкаЕнергодарвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Бізнес & Фінанси
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 16:27
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Політика
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 12:06
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 08:45
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Політика
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 13:51
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Політика
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 09:22
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється