В Енергодарі пролунав вибух у казармі Росгвардії – деталі від ГУР
В окупованому Енергодарі рух спротиву підірвав штаб "омону", наразі уточнюється кількість ліквідованих "кадирівців". Спецоперацію провели сьогодні.
Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки України.
"28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. В результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, "постраждала" імпровізована "казарма" підрозділу росгвардії омон "Ахмат-1", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мова йде про будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків. Після окупації міста "кадирівці" захопили її і переобладнали для своїх потреб.
За інформацією ГУР, сьогодні о 09:50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги.
"Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців". Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.
У розвідці інформують, що після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію.
"Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі Інтернет", - зазначає ГУР.