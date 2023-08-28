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В Енергодарі пролунав вибух у казармі Росгвардії – деталі від ГУР

28 серпня 2023, 19:53
В Енергодарі пролунав вибух у казармі Росгвардії – деталі від ГУР
Фото: Укрінформ
Кількість ліквідованих бойовиків глави Чечні уточнюється, в місті блокують інтернет.

В окупованому Енергодарі рух спротиву підірвав штаб "омону", наразі уточнюється кількість ліквідованих "кадирівців". Спецоперацію провели сьогодні. 

Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки України.

"28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. В результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, "постраждала" імпровізована "казарма" підрозділу росгвардії омон "Ахмат-1", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків. Після окупації міста "кадирівці" захопили її і переобладнали для своїх потреб. 

За інформацією ГУР, сьогодні о 09:50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. 

"Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців". Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

У розвідці  інформують, що після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. 

"Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі Інтернет", - зазначає ГУР.

розвідкаГУРЕнергодарвійна в Україніросія окупанти

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