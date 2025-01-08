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В Енгельсі запроваджено режим надзвичайної ситуації

08 січня 2025, 19:53
В Енгельсі запроваджено режим надзвичайної ситуації
Станом на вечір 8 січня на нафтобазі у російському місті Енгельс триває пожежа, яка виникла унаслідок нічної атаки безпілотників

Площа пожежі на нафтобазі "Росрезерву" у місті Енгельс у Саратовській області росії, яку вранці 8 січня атакували українські дрони, зросла, у зв’язку з чим влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

Про це заявив губернатор регіону Роман Бусаргін, додавши, що у місті постраждало "промислове підприємство".

Також, як написав губернатор, загинули двоє співробітників пожежної служби МНС росії, один пожежник поранений. Раніше Бусаргін писав, що постраждалих немає і що "сил і засобів для локалізації пожежі достатньо".
 
За твердженнями губернатора, безпілотники нібито були збиті силами ППО, проте "є влучання уламків у промисловий об’єкт в Енгельсі". У мережі з’явилися фото і відео пожежі. 
 
Нагадаємо, дрони атакували нафтобазу комбінату "Кристал" росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація росіян.  Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.
 
Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.
 
"Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах", – зазначили там.

 

нафтобазавійна в Україніросія окупанти

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