В Естонії агентів розвідки рф засудили до позбавлення волі

Зловмисників затримали в Італії через 12 днів після підпалу.

В Естонії суд визнав двох громадян Молдови винними в підпалі ресторану "Слава Україні". Як з'ясувалося, вони працювали на російську розвідку (ГРУ).

Естонські правоохоронці з'ясували, що громадянин Молдови Іван Кихаял (1992 р.н.) у січні цього року після доручення російських спецслужб підпалив магазин COOP у селі Осула у Вируському повіті. Майже через тиждень йому заплатили майже 2 тисячі доларів.

Невдовзі росіяни доручили йому підпалити ресторан "Слава Україні" в Талліні. Саме цей об'єкт став ціллю через його назву та відкриту проукраїнську позицію.