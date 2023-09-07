В Естонії двох громадян країни і росіянина судитимуть за держзраджу

Айво Петерсона і Дмитра Роотсі звинувачують у державній зраді, а Андрія Андронова в ненасильницьких діях проти республіки.

Про це повідомила телекомпанія ERR.

Прокуратура Естонії направила до суду кримінальну справу щодо Айво Петерсона, Дмитра Роотсі і Андрія Андронова.

"З жовтня 2022 року по 10 березня 2023 року Айво Петерсон і Дмитро Роотсі на підставі отриманих від РФ вказівок свідомо допомагали Росії та особам, що діють від імені російської влади, у ненасильницькій діяльності проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Естонської республіки", - сказали в прокурори.

Згідно з обвинувальним висновком, підсудні брали участь у свідомій діяльності, спрямованій на створення політичного об'єднання в Естонії, яке підтримувало наративи та пропагандистські повідомлення зовнішньої та безпекової політики росії.

Вони мали на меті створити для росії можливість втручатися у внутрішню політику Таллінна та впливати на зовнішню.

Крім того, Петерсон допомагав росіянину Андронову в поширенні наративів кремля і пропагандистських повідомлень в соціальних мережах та ЗМІ.

Винним у держзраді загрожує ув'язнення від 6 до 20 років або довічний термін. Визнання винним у скоєнні ненасильницьких дій проти Естонії з боку іноземця карається позбавленням волі терміном від 2 до 15 років.

"Петерсон є одним із лідерів руху Koos/Vmeste і балотувався на виборах до парламенту за списком Об'єднаної лівої партії Естонії. Раніше він робив заяви на користь нинішньої політики росії та відвідував окуповані рф регіони України", - додала телекомпанія.