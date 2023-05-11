В Естонії горить військовий полігон

Пожежники не можуть загасити вогонь.

В Естонії сьогодні, 11 травня, розпочалася масштабна пожежа на військовому полігоні. Рятувальники не можуть її загасити, оскільки на території, яку охопив вогонь, є нерозірвані снаряди.



Про це заявили у Центрі тривоги, повідомляє видання ERR.

Виклик рятувальникам надійшов об 11:54. Наразі, оскільки пожежники не можуть розпочати гасіння, вони стежать, щоб вогонь не вийшов за периметр території полігону, розповів прес-секретар Ліунаського рятувального центру Марек Кійк.

За його словами, вогонь уже охопив 20 гектарів. Водночас, територія, де почалася пожежа, обмежена траншеями, що знижує ризик його поширення.