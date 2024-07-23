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ПОЛІТИКА

В Естонії новий уряд склав присягу

23 липня 2024, 13:49
В Естонії новий уряд склав присягу
Фото: Scanpix / Postimees
Після складання присяги в Рійгікогу Крістен Міхал зустрівся з премʼєр-міністром Каєю Каллас, яка залишає свою посаду.

Новий уряд Естонії на чолі з реформістом Крістеном Міхалом вранці у вівторок, 23 липня, склав присягу перед парламентом (Рійгікогу).

Про це передає ERR.

До складу уряду Міхала, який є вже 54-м складом уряду Естонської Республіки, увійшли 14 міністрів разом із премʼєр-міністром. Серед них — міністр закордонних справ Маргус Цахкна та міністр оборони Ханно Певкур.

Після складання присяги в Рійгікогу Крістен Міхал зустрівся з премʼєр-міністром Каєю Каллас, яка залишає свою посаду, щоб очолити дипломатію Європейського Союзу. Вона виконувала обовʼязки премʼєра до моменту призначення нового уряду.

Крістен Міхал до призначення премʼєром Естонії обіймав посаду міністра з питань клімату. Він один з найбільших критиків агресивної війни росії проти України, тому політика Естонії щодо України не зміниться.

Перше засідання нового Кабінету міністрів проведуть 25 липня.

Естоніяуряд

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