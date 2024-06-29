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В Естонії обрали заміну прем’єрці Каллас

29 червня 2024, 16:56
В Естонії обрали заміну прем’єрці Каллас
Фото: frontnews.eu
Прем'єр-міністерка Естонії незабаром стане главою дипломатії ЄС замість Жозепа Борреля.

Урядова партія Естонії визначила свого кандидата у прем’єри, який має замінити на посаді Каю Каллас, що має стати наступною керівницею дипломатії Європейського Союзу. 

Про це повідомив естонський мовник ERR.

Сьогодні естонська Партія реформ на засіданні ухвалило рішення висунути міністра з питань клімату Крістена Міхала як кандидата на посаду прем'єр-міністра Естонії.

Міхал подякував партії за надану довіру і пообіцяв гідно нести відповідальність.

"Жителі Естонії мають бути впевнені, що наш дім і країна захищені, і що держава добре управляється. Під час перегляду коаліційного договору безумовними пріоритетами стануть держоборона, зміцнення конкурентоспроможності економіки та подальше упорядкування державних фінансів", – заявив нови прем’єр.

Крім того, в Партії реформ узгодило склад делегації для коаліційних переговорів. 

"Що швидше ми досягнемо ясності в питанні оновлення коаліційного договору, тим краще буде для Естонії", – додав Міхал.

В липні на саміті НАТО у Вашингтоні Кая Каллас представлятиме Естонію ще як прем'єр-міністр, а після цього Каллас подасть прохання про відставку.

Нового голову Партії реформ буде обрано на з'їзді 8 вересня.

Минулого тижня країни ЄС не дійшли згоди щодо топпосад у Єврокомісії.

 

ЕстоніяПрем'єр-міністрКрістен Міхал

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