В Естонії оголосили московський патріархат інститутом, що підтримує російську агресію

Цю заяву підтримали 75 депутатів, а вісім виступили проти неї.

Парламент Естонії сьогодні, 6 травня, засудив дії московського патріархату й оголосив його інституцією, яка підтримує російську агресію проти України.

Про це повідомляє ERR.

Цю заяву підтримали 75 депутатів, а вісім виступили проти неї. У ній наголошується, що патріарх Кирило з 2022 року відкрито підтримує російську агресію проти України, а в якості інструменту пропаганди війни керівництво московського патріархату використовує ідеологію "російського світу".

Також у заяві парламенту зазначено, що в березні створена під егідою російської православної церкви організація "Всесвітній російський народний собор", яким керує патріарх Кирило, ухвалила програмний документ під назвою "Сьогодення і майбутнє російського світу". Згідно з ним війна проти України описується як "священна", а сфера впливу російської федерації поширюється за межі території колишньої російської імперії.

"Заклики московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії", - йдеться в тексті заяви.

Тому парламент Естонії закликав усі держави і міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності московського патріархату з надання зловмисного впливу.

російська православна церква активно підтримує диктатора владіміра путіна і виправдовує розв'язану ним війну проти України. Тому в Україні щодо патріарха Кирила завели кримінальну справу й оголосили в розшук за двома статтями кримінального кодексу.