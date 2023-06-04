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ПОЛІТИКА

В Естонії почалися масштабні військові навчання, залучені півсотні кораблів НАТО

04 червня 2023, 13:04
В Естонії почалися масштабні військові навчання, залучені півсотні кораблів НАТО
Фото: Scanpix / Postimees
Сьогодні в Таллінні розпочались найбільші цього року навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО.

В столиці Естонії почались найбільші в цьому році військові навчання. Для них було залучено 50 кораблів НАТО.

Про це повідомляє  ERR.ee.

Сьогодні в Таллінні розпочались найбільші цього року навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО.

На навчаннях відпрацьовують взаємодію сухопутні, повітряні та військово-морські сили 20 країн. Загалом у 52 навчаннях Baltops беруть участь близько 6000 військовослужбовців військово-морських, сухопутних і повітряних сил.

Протягом двох тижнів союзники відпрацюють, серед іншого, протичовнову і протиповітряну оборону, знешкодження боєприпасів і медико-рятувальні операції.

Естонія готувалася до навчань приблизно три роки. Командувач ВМС Естонії Юрі Саска сказав, що такої кількості кораблів у Таллінні ніколи раніше не було.

"У 2016 році учасників було трохи менше, тобто тільки морська піхота і їхні кораблі. Але ще ніколи не було такого, щоб усі кораблі починали навчання з Таллінна", - сказав Саска.

Найбільшим кораблем, який прибув до Таллінна, є Mount Whitney, який належить 6-му флоту США і звідки здійснюється управління всією операцією.

"Ми проводимо ці навчання, щоб зміцнити довіру між силами НАТО, щоб забезпечити хороше співробітництво та оперативні можливості, щоб, коли ми опинимося в бойовій ситуації, могли б об'єднати наші сили та діяти як єдине ціле", - пояснив віце-адмірал Томас Іші, командувач 6-го флоту США.

Шведи теж прибули на плавзасобі, що викликає інтерес. Їхній підводний човен, що працює на електриці, може залишатися під водою понад місяць, не спливаючи. Для багатьох членів екіпажу навчання Baltops стали першим міжнародним досвідом.

"Ми повинні навчитися працювати у співпраці з великими силами. Ми можемо практикуватися тут з усім: великими кораблями, потужнішими гідролокаторами, гелікоптерами та патрульними літаками. Усе це разом - рідкісна можливість для нас потренуватися", - сказав капітан-лейтенант Моберг.

У навчаннях беруть участь два кораблі ВМС Естонії, а ВПС Естонії також координують навчання зі своїми союзниками.

Навчання завершаться 16 червня в Німеччині.

НАТОЕстоніянавчання

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