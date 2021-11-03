В Естонії починають діяти суворі COVID-обмеження

Обмеження будуть діяти не менше місяця, тобто з 11 березня до 11 квітня

В Естонії в четвер набувають чинності розроблені урядом суворі обмеження в зв'язку з активним поширенням коронавірусу.

"Обмеження будуть діяти не менше місяця, тобто з 11 березня до 11 квітня. Метою обмежень є зменшити контакти між людьми, взяти під контроль поширення коронавірусу в Естонії і забезпечити дієздатність естонської системи охорони здоров'я", - повідомила в середу прес-служба уряду, пише "Інтерфакс-Україна".

Так, з 11 березня в публічних місцях поза приміщеннями дозволено пересуватися максимум удвох, дотримуючись з іншими оточуючими відстані мінімум два метри.

На дистанційне навчання повинні перейти також учні 1-4 класів (раніше на "дистанційці" вчилися тільки школярі та гімназисти старших класів - ІФ). Окрім того, до контактного навчання не допускаються учні, які здають випускні іспити в основній школі і державні іспити в гімназії.

Уряд настійно радить без крайньої необхідності не водити дітей до дитячого садка.

Забороняються заняття спортом, тренування, молодіжна робота, діяльність і освіта за інтересами, додаткова освіта та підвищення кваліфікації в приміщеннях і поза ними.

До 11 квітня закриваються призначені для публічного використання лазні, СПА, водні центри і басейни.

Закриваються для відвідувачів усі публічні приміщення. Це стосується театрів, кіно, музеїв, виставкових залів, конференцій, а також дитячих ігрових кімнат, кегельбанів і більярдних, нічних клубів, казино тощо.

Закладам громадського харчування дозволено продавати їжу тільки навинос.

З 11 березня можуть залишатися відкритими тільки магазини, що продають товари першої необхідності, тобто продуктові, аптеки, магазини, що продають допоміжні засоби та медичні прилади, представництва телекомунікаційних фірм, оптики, зоомагазини і заправні станції.

Крім введених обмежень уряд також настійно рекомендує не проводити приватних свят і звести до мінімуму контакти з іншими людьми. Якщо зустріч украй необхідна, не слід зустрічатися більше, ніж вшістьох.

За даними департаменту здоров'я, кумулятивна захворюваність у країні за останні 14 днів становить 1361,7 випадка на 100 000 жителів, частка позитивних результатів первинних тестів становить 19,3% від загальної кількості зроблених тестів. Це один із найвищих показників в Європейському союзі.

Нагадаємо, що кризовий штаб Департаменту здоров'я Естонії веде підготовку до оголошення в медичній системі третього, найвищого рівня надзвичайної ситуації.