В Естонії приберуть радянські пам'ятники із громадських місць

Глава естонського уряду Кая Каллас наголосила, що після початку повномасштабної війни росії проти України ці пам'ятники перестали бути місцевою проблемою

Уряд Естонії вирішив прибрати радянські пам'ятки з усіх громадських місць країни.

Про це написала прем'єр-міністерка країни Кая Каллас у Twitter.

"Мій уряд вирішив прибрати радянські пам'ятники з громадських місць по всій Естонії. Як символи репресій та радянської окупації вони стають джерелом наростання соціальної напруженості – у ці часи ми маємо звести до мінімуму ризик для громадського порядку", – написала вона.

Каллас також послалась на публікацію пресслужби уряду, в якій йдеться про те, що радянський танк Т-34 у Нарві приберуть та відправлять до Естонського військового музею.

При цьому вона зазначила, що братська могила жертвам Другої світової війни в Нарві отримає нейтральний надгробний знак і залишиться гідним місцем для вшанування пам'яті загиблих.

Глава естонського уряду наголосила, що після початку повномасштабної війни росії проти України радянські військові пам'ятники перестали бути місцевою проблемою.

"Ніхто не хоче, щоб наш войовничий і ворожий сусід розпалював напруженість у нашому домі. Згідно з нашою конституцією, внутрішній мир є центральною цінністю Естонської держави, а захист внутрішнього та зовнішнього миру є одним із першорядних завдань держави. Ми не дозволимо росії використати минуле для порушення миру в Естонії", – сказала вона.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу наголосив, що рф веде геноцидну війну проти України, а ці пам'ятники споруджено в Естонії, щоб прославити окупацію.

"Їм немає місця в нашому громадському просторі", – наголосив міністр.

Раніше стало відомо, що Естонія припинила впускати громадян РФ за своїми шенгенськими візами з деякими винятками.