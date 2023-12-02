В Естонії шукають способи депортувати тих, хто вирішить отримати громадянство рф

Каллас нагадала, що сучасна росія порушила усі можливі принципи міжнародного права і визнана Естонією та Радою Європи такою, що підтримує тероризм, і за цих умов Таллінн не може не враховувати ризики для себе.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас підтримала дискусії про можливість депортації з країни тих, хто отримає російське громадянство.

Про це повідомляє Postimees.

Публічна дискусія про можливість депортації тих, хто отримає громадянство рф, почалася в Естонії ще на початку листопада – міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс сказав, що шукає юридичні механізми для цього.

Мова йде про громадян колишнього СРСР, які на момент розпаду Союзу проживали в Естонії і так і не отримали іншого громадянства.

Після того депутат від центристів Александр Чаплигін поставив під сумнів відповідність законодавству таких ідей, та запитав, чи є позиція глави МВС позицією уряду загалом.

Прем’єрка Кая Каллас підтвердила, що заява Ляенеметса відповідає офіційній позиції уряду Естонії.

Каллас нагадала, що сучасна росія порушила усі можливі принципи міжнародного права і визнана Естонією та Радою Європи такою, що підтримує тероризм, і за цих умов Таллінн не може не враховувати ризики для себе.

Вона зауважила, що на військових навчаннях росія регулярно відпрацьовувала бойові дії проти країн Балтії, продовжує налаштовувати своє населення проти країн Заходу, почала організовувати штучну міграційну кризу на східних кордонах ЄС.

На думку прем’єрки, якщо людина, яка тривалий час проживала в Естонії з вільним доступом до інформації, зараз приймає громадянство росії – це сигнал, який неможливо ігнорувати.

"Якщо людина, яка жила в Естонії, вирішує отримати громадянство рф зараз, коли росія веде війну проти української держави і народу – це свідчення, що за необхідності ця особа готова у рамках мобілізації вступити у лави армії рф і воювати проти України. Це вже загроза для безпеки Естонії", – заявила Каллас.

На її думку, рішення отримати російське громадянство мало би розслідуватися як заява про підтримку терористичної діяльності росії і її дій, спрямованих проти Естонії та інших країн Заходу.

Каллас зазначила, що у законодавстві Естонії є положення, що довгострокова посвідка на проживання особи-іноземця може бути анульована, якщо ця людина становить загрозу для національної безпеки.