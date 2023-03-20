В Естонії завершили навчання 600 українських військових

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що Естонія та інші члени НАТО зобов'язані допомагати Україні, тому що вона бореться за вільний світ.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Kyiv Independent повідомив, що у його країні вже пройшли курс навчання 600 українських військових.

"Ми підготували 600 українських піхотинців. Ми проводили навчання для однієї роти за раз, тричі", - сказав Певкур.

Крім того, за словами міністра, в Естонії проходили навчання медики, стрілки та військові деяких інших спеціальностей.

Певкур переконаний, що Естонія та інші члени НАТО зобов'язані допомагати Україні, тому що вона бореться за вільний світ: саме тому естонська армія навчила українських солдатів, включно з піхотинцями, снайперами та медиками, і надала допомогу на суму майже 400 мільйонів євро.

Міністр також згадав про ініціативу Естонії якнайшвидше відправити в Україну щонайменше мільйона 155-мм артилерійських снарядів.

Нагадаємо, що уряд Естонії підтримав відправку Україні чергового пакету військової допомоги, який включає снайперську зброю та спорядження для спецпідрозділів.