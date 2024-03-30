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В Естонії заявили, що коштів на передачу чеських снарядів Україні досі бракує

30 березня 2024, 14:57
В Естонії заявили, що коштів на передачу чеських снарядів Україні досі бракує
Фото: Scanpix / Postimees
Частина боєприпасів може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.

Ряд країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає. Також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише ERR.

За словами Ханно Певкура, у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання в тому, чи є на це гроші.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевше. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", – сказав Певкур.

Мініст оборони зазначив, що суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

Нині важко прогнозувати, коли снаряди можуть потрапити на фронт. Частина, можливо, потрапить уже через кілька місяців, частина – лише до кінця року.

"Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати снаряди, але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання — все це треба перевірити", — пояснив Певкур.

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