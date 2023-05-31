В Фінляндії почались навчання військових НАТО

Альянс країн Європи і Північної Америки проводять арктичні військові маневри на території Фінляндії, яка у квітні стала членом НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

"Спільні артилерійські навчання союзників проходять в північній частині Фінляндії, за дві години їзди від російського кордону", пише Reuters.

Американські військовослужбовці прибули до Фінляндії з ракетними системами залпового вогню, доставленими морем із Німеччини.

Війська Фінляндії ведуть навчальні стрільби з танків Leopard 2А6. Шведські та норвезькі підрозділи ведуть вогонь із бойових машин піхоти CV90, британці розмістили в районі навчань свої танки Warrior.

Навчання триватимуть до 2 червня.

Northern Forest це найбільші у Фінляндії навчання сухопутних сил за Полярним колом. У них беруть участь 6500 фінських військовослужбовців, а також майже 1000 військових із США, Британії, Норвегії та Швеції. Залучено також близько 1000 одиниць техніки.