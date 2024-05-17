В Фінляндії росте кількість підозрюваних у перевезенні підсанкційних товарів до рф

Число підозрюваних у справі про перевезення російськими студентами товарів, на які накладені санкції, з Фінляндії до росії збільшилась до п’яти.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Розслідування справи щодо порушення антиросійських санкцій п’ятьма особами тепер проводиться Центральною кримінальною поліцією у співпраці з поліцією фінського міста Оулу та Митною службою.

На початку розслідування в справі було троє підозрюваних російських студентів, двоє чоловіків та одна жінка, а пізніше слідчі заявили про перевезення ними з ФІнляндії до рф товарів подвійного призначення.

Розслідування почалось після того, як приватна особа повідомила правоохоронцям, що її дані були використані без її відома для замовлення товарів.

Також слідчі почали вивчати покупки, зроблені в онлайн-магазинах.

На початку травня фінська поліція затримала трьох російських громадян за підозрою в експорті товарів подвійного призначення до інших країн.

росіян затримали в місті Каяані 30 квітня, коли поліція проводила обшук в приміщеннях і гуртожитку місцевого професійного коледжу. Всі підозрювані є студентами навчального закладу.

За даними слідчого, мова йде про товари та технології, які можуть, використовуватися у військових цілях. На практиці це може бути, наприклад, електроніка, комунікаційні пристрої або датчики та лазери.