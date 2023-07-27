В Фінляндії спалах пташиного грипу: виявили вже на 20 звірофермах
Наразі фінська служба продовольства розглядає можливість присипляння хутрових звірів на 3-ьох фермах і ще два господарства перебувають під пильним наглядом.
Про це пише фінське видання Yle.
Останні випадки зараження тварин зафіксовані в громаді Каустінен і муніципалітеті Каухава.
На сьогодні вірус виявлено в 20 господарствах: в Каустінен пташиний грип виявлено загалом у 12 господарствах.
Вірус виявили в норок, єнотів, чорнобурих і блакитних лисиць.