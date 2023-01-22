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ПОЛІТИКА

В Фінляндії заморозили російських активів на 187 млн євро

22 січня 2023, 11:43
В Фінляндії заморозили російських активів на 187 млн євро
Фото: gettyimages.com
Серед майна - нерухомість, акції, автомобілі тощо

Вартість заморожених у Фінляндії російських активів внаслідок санкцій за війну проти України досягла 187 млн євро, передає "Європейська правда" із посиланням на Yle.

За словами керівниці відділу санкцій у Міністерстві закордонних справ Пії Сааріваара, серед замороженого майна - нерухомість, акції, автомобілі, яхти та літаки, "всілякі види майна, що має цінність".

Замороженням російських активів у Фінляндії займається Управління з питань стягнення боргів.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.


Фінляндіясанкціі проти росії

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