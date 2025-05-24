В Гамбургу на вокзалі жінка напала на людей: є важкопоранені
Пізно ввечері п‘ятниці жінка з ножем на центральному вокзалі Гамбурга накинулась на людей внаслідок чого постраждали загалом дванадцять людей, є важкопоранені.
Про це пише щотижнева газета Zeit.
В поліції Німеччини заявили, що напад стався на платформі між коліями 13 і 14 центрального вокзалу Гамбурга, де 39-річна жінка безладно завдавала удари ножем.
Наразі слідство каже, що нападниця діяла самостійно, і затримала її.
"Розслідування обставин інциденту триває", – запевнили у поліції.
Проте правоохоронці не розкривають точну кількість постраждалих, рятувальні служби кажуть про 12 поранених, з них шестеро перебувають у стані, що загрожує життю.
Решта троє людей отримали важкі поранення і троє – легкі.
У пожежній службі Гамбурга запевнили, що триває масштабна операція рятувальників, пожежників і поліції.