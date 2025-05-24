В Гамбургу на вокзалі жінка напала на людей: є важкопоранені

Відомо, що нападниці 39 років.

Пізно ввечері п‘ятниці жінка з ножем на центральному вокзалі Гамбурга накинулась на людей внаслідок чого постраждали загалом дванадцять людей, є важкопоранені.

Про це пише щотижнева газета Zeit.

В поліції Німеччини заявили, що напад стався на платформі між коліями 13 і 14 центрального вокзалу Гамбурга, де 39-річна жінка безладно завдавала удари ножем.

Наразі слідство каже, що нападниця діяла самостійно, і затримала її.

"Розслідування обставин інциденту триває", – запевнили у поліції.

Проте правоохоронці не розкривають точну кількість постраждалих, рятувальні служби кажуть про 12 поранених, з них шестеро перебувають у стані, що загрожує життю.

Решта троє людей отримали важкі поранення і троє – легкі.

У пожежній службі Гамбурга запевнили, що триває масштабна операція рятувальників, пожежників і поліції.