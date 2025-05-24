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В Гамбургу на вокзалі жінка напала на людей: є важкопоранені

24 травня 2025, 13:11
В Гамбургу на вокзалі жінка напала на людей: є важкопоранені
Фото: bild.de
Відомо, що нападниці 39 років.

Пізно ввечері п‘ятниці жінка з ножем на центральному вокзалі Гамбурга накинулась на людей внаслідок чого постраждали загалом дванадцять людей, є важкопоранені.

Про це пише щотижнева газета Zeit

В поліції Німеччини заявили, що напад стався на платформі між коліями 13 і 14 центрального вокзалу Гамбурга, де 39-річна жінка безладно завдавала удари ножем.

Наразі слідство каже, що нападниця діяла самостійно, і затримала її. 

"Розслідування обставин інциденту триває", – запевнили у поліції.

Проте правоохоронці не розкривають точну кількість постраждалих, рятувальні служби кажуть про 12 поранених, з них  шестеро перебувають у стані, що загрожує життю.

Решта троє людей отримали важкі поранення і троє – легкі.

У пожежній службі Гамбурга запевнили, що триває масштабна операція рятувальників, пожежників і поліції.

 
нападГамбург

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