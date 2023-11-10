В Газі загинула майже сотня працівників ООН

В секторі Гази від початку бойових дій між Ізраїлем і Хамас загинули 99 працівників Агентства ООН з надання допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

"99 моїх колег були вбиті в Газі – це найбільша кількість гуманітарних працівників ООН, які загинули під час конфлікту за такий короткий час" - заявив генеральний комісар регіону Філіппо Лаззаріні.

Він додав, що в секторі Гази понад 700 тисяч переміщених осіб живуть у несприятливих умовах у 150 школах і будівлях UNRWA, жахливі санітарні умови становлять небезпеку для здоров'я населення анклаву, додав він.

Ще кілька днів тому в ООН заявили, що в секторі Гази загинули 88 співробітників агентства і це найбільші втрати, яких організація зазнала в межах однієї війни чи військового конфлікту.