В Греції викрили російську шпигунку
Вона під прикриттям власниці магазину в’язаних речей намагалась отримати доступ до даних померлих людей.
Повідомляє Protothema.
За даними спецслужб, шпигункою виявилась 35-річна Ірина Смирева, яка раніше діяла в Мексиці і Чорногорії за фальшивим паспортом громадянки Перу.
У Греції за $5 млн Смирева придбала ідентичність Марії Цалли – доньки грецьких емігрантів, яка переїхала в Афіни ще дитиною й через рік натуралізувалась.
Цалла відкрила магазин в’язаних речей у центральному афінському районі Паграті і захоплювалась фотографією.
російська шпигунка працювала на Службу зовнішньої розвідки або Головне розвідувальне управління рф і належить до особливої категорії шпигунів під назвою нелегали, яких засилають до країн Заходу для виконання особливої ролі, заявили спецслужби Греції.