В Греції викрили російську шпигунку

Служба національної розвідки Греції того тижня викрила російську шпигунку.

Вона під прикриттям власниці магазину в’язаних речей намагалась отримати доступ до даних померлих людей.

Повідомляє Protothema.

За даними спецслужб, шпигункою виявилась 35-річна Ірина Смирева, яка раніше діяла в Мексиці і Чорногорії за фальшивим паспортом громадянки Перу.

У Греції за $5 млн Смирева придбала ідентичність Марії Цалли – доньки грецьких емігрантів, яка переїхала в Афіни ще дитиною й через рік натуралізувалась.

Цалла відкрила магазин в’язаних речей у центральному афінському районі Паграті і захоплювалась фотографією.

російська шпигунка працювала на Службу зовнішньої розвідки або Головне розвідувальне управління рф і належить до особливої категорії шпигунів під назвою нелегали, яких засилають до країн Заходу для виконання особливої ролі, заявили спецслужби Греції.